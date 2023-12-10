Італія

Завершилися ще два поєдинки 15 туру чемпіонату Італії.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А у неділю, 10 грудня, відбулися ще два поєдинки. Команди порадували глядачів лише одним результативним ударом.

Фрозіноне та Торіно продемонстрували не найкращу свою гру в очній зустрічі. Жодна з команд так і не зуміла відзначитися, тож вони поділили очки.

Фрозіноне — Торіно 0:0

Попередження: Ойоно, 9, Жорже, 16, Гаррітано, 57 — Родрігес, 45+3, Ілич, 56, Тамез, 57

Фрозіноне: Тураті — Монтерізі, Околі, Романьйолі (Шеддіра, 83) — Гаррітано (Лірола, 61), Брешіаніні, Джеллі (Лулич, 72), Ойоно — Суле, Жорже, Ібрагімович (Касо, 71)

Торіно: Мілінкович-Савич — Тамез, Бонджорно, Родрігес (Зіма, 83) — Белланова, Річчі (Джіджі, 64), Влашич (Сек, 72), Ілич, Войвода (Лазаро, 72) — Санабрія (Карамо, 72), Сапата

Монца та Дженоа були близькі до такої ж нульової нічиєї. Проте, на 83-й хвилині Мота, який вийшов на поле з лави запасних, своїм голом подарував господарям поля мінімальну перемогу. Український півзахисник генуезьких "грифонів" Руслан Маліновський пропускав цей поєдинок через перебір жовтих карток.

Монца — Дженоа 1:0

Гол: Мота, 83

Попередження: Кірьякопулос, 65 — Васкес, 34

Монца: Ді Грегоріо — Д'Амброзіо, Перейра, А. Карбоні — Чуррія (Мачін, 72), Гальярдіні (Акпа Акпро, 72), Пессіна, Кірьякопулос — Кольпані (Донаті, 87), В. Карбоні (Мота, 57) — Коломбо (Марич, 56)

Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Де Вінтер, Васкес — Сабеллі (Екубан, 88), Бадель, Френдруп, Гапс (Фіні, 78) — Мессіас (Гефті, 78), Гудмундссон — Ретегі