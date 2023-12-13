Італія

У аргентинського форварда м'язова травма.

Нападник Роми Пауло Дібала не зможе допомогти своїй команді наприкінці 2023 року. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, вчора 30-річний аргентинець пройшов медичне обстеження, яке виявило у нього проблеми із лівим стегном.

Зазначається, що футболіст вибув на термін від трьох тижнів, що означає, що цього року він більше не зіграє.

Таким чином, Дібала пропустить матчі проти Шерифа, Наполі, Ювентуса та Болоньї.

У нинішньому сезоні Дібала провів 14 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав шість асистів.