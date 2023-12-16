Італія

Завершився ще один поєдинок 16 туру чемпіонату Італії.

У рамках шістнадцятого туру італійської Серії А Лечче приймав Фрозіноне на Стадіо Віа дель маре.

У першому таймі команди порадували глядачів двома голами, один з яких було забито з 11-метрової позначки. У другій половині зустрічі голів не було майже до її кінця. Результативний удар півзахисника Рамадані подарував Лечче три очки, завдяки яким вони обійшли Фрозіноне у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Лечче — Фрозіноне 2:1

Голи: Пікколі, 11, Рамадані, 89 — Жорже, 33 (пен.)

Попередження: Блен, 72 — Околі, 24, Ібрагімович, 38, Барренечеа, 43

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Галло — Блен (Каба, 75), Рамадані, Уден (Крстович, 83) — Стрефецца (Сансоне, 76), Пікколі (Рафья, 90+1), Банда

Фрозіноне: Тураті — Лірола, Околі, Романьйолі, Ойоно (Монтерізі, 15) — Джеллі (Квернадзе, 90+1), Барренечеа (Шеддіра, 90+1), Брешіаніні — Суле, Жорже (Касо, 83), Ібрагімович (Арруї, 77)