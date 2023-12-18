Італія

Португалець бажає залишитись працювати в Римі.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью висловив бажання залишитись в римському клубі.

"Хочу продовжити кар’єру в Ромі. Хочу продовжувати тут. Якщо продовжу, нам треба серйозно подумати, що зможемо зробити, враховуючи обмеження ФФП.

Можливо, краще працювати з молоддю та розвиватися на майбутнє, ніж з деякими футболістами, яким вже нікуди рости. Хочу продовжити, можливо, нам варто подумати про це з іншого боку.

Знаю масштаб цієї команди. Коли всі готові — маємо достатньо якостей, щоб боротися. Минулого сезону не фінішували 4-ми, бо дійшли до фіналу ЛЄ, були трохи розтягнутими. Без фундаментальних гравців, очевидно, це складно.

Наші фани особливі, тяжко з ними розстатися. Якби мені довелося попрощатися з ними — це ніколи б не було моїм особистим вибором", — сказав Моурінью для DAZN.