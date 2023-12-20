Італія

Нова угода з румунським футболістом буде розрахована до літа 2028 року.

Захисник Дженоа Раду Дрегушін продовжуватиме виступати у складі "грифонів", повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, який посилається на слова спортивного директора команди Марко Оттоліні.

"Раду стане наступним, хто підпише новий контракт до червня 2028 року", — сказав Оттоліні.

Раніше була інформація, що у послугах 21-річного румуна зацікавлені МЮ, Арсенал, Ньюкасл та Барселона.

Минулого літа футболіст був викуплений у Ювентуса за 5,5 млн євро після річної оренди. Його контракт розрахований до літа 2027 року.

Цього сезону Дрегушін провів 19 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.