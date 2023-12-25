Італія

В роздягальні Роми панує дружня атмосфера.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью заявив, що мікроклімат в команді на найвищому рівні.

"У нас із гравцями відмінні стосунки, і це дозволяє мені іноді бути агресивнішим і більше критикувати. Емпатія до тих, кого ми любимо, дає можливість сперечатися з ними – і знову їх любити.

Мені подобається працювати з ними, і, гадаю, гравцям, своєю чергою, подобається працювати зі мною", – сказав головний тренер Роми.

У наступному турі Рома гостюватиме в туринського Ювентуса.

Рома — Наполі 2:0 Відео голу та огляд матчу Серії А