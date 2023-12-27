Італія

Гравець помітно додав у поточному сезоні.

Хорватський лівий захисник Домагой Брадарич виступає за італійську Салернітану з моменту свого трансферу за 5 млн євро в 2022 році.

За цей час 24-річний виконавець устиг стати невід’ємною частиною стартового складу й своїми виступами в поточному сезоні привернув увагу більш статусних клубів.

Зокрема, на нього почали заглядатись майбутні учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, баскський Реал Сосьєдад та римський Лаціо, до яких під час зимового трансферного вікна планує приєднатись ще й Торіно.

Однак запити Салернітани щодо компенсації також є значними — 8-9 млн євро, перша пропозиція від клубів-претендентів має починатись саме з такої суми.

У поточній кампанії Брадарич провів 19 матчів, зробивши один гольовий пас.