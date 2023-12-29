Італія

Лідер чемпіонату зіграє з 13-ою командою.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі поділився очікуваннями від поєдинку 19 туру Серії А проти Дженоа, а також підбив підсумки року, що минає.

"Це буде важкий матч, оскільки Дженоа знаходиться в дуже гарній формі, у них є якісні гравці та тренер, який працює дуже добре.

Це був задовільний 2023 рік, ми виграли кілька трофеїв та зіграли у фіналі Ліги чемпіонів. Добре, що ми не забуваємо про те, чого досягли, але ми дивимося у 2024 з великими амбіціями та ентузіазмом", — наводить слова Індзагі офіційний сайт Інтера.

Матч Дженоа — Інтер відбудеться сьогодні. Початок — о 21:45. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.