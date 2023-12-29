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Football.ua згадує висловлювання, які гриміли в українському та світовому футболі в спливаючому році.

Насичений 2023-й підходить до свого кінця, а Football.ua підбиває підсумки цього цікавого і за традицією непростого року.

Пропонуємо вам згадати найяскравіші цитати футболу, який подарував нам 2023 рік.

Вернидуб пішов у рознос Шахтаря: Важко там, де вас немає

У рамках 17 туру української Прем'єр-ліги-2022/23 донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб поділився емоціями від результату цього протистояння, а також висловився про відмову своєї команди переносити матч із Кривого Рогу на прохання "гірників".

"Головне, що зіграли з Шахтарем у Кривому Розі. Хоча зі сторони Шахтаря було багато нюансів… Вони навіть оприлюднили свій графік перебування у Кривому Розі: коли їдять, сплять та ходять у туалет. Це, чесно кажучи, смішно. Їм так тяжко…"

Хлопці, тяжко там, де вас немає. Там, де зараз наші українські захисники роблять усе, щоб ми могли займатись своєю улюбленою роботою

"Ці хлопці кожен день дивляться в очі смерті. Ось це тяжко. Так, за те, що Шахтар заробляє очки у скарбничку України, за це дякую. Думаю, кожен тренер УПЛ мене підтримає. А вони не думають, як іншим командам УПЛ важко?! Тяжко їздити по іншим містам?! Ось це мене обурює. Й така поведінка їх тренера з того, що я бачив... Це зовсім не личить Йовічевічу. Якщо ти вивчив українську мову, то вже будь українцем до кінця".

"Й відвертатись, коли йдеш до нього руку потиснути… Це його справа. Ну що ж, він же ображений. Мій посил до ФК Шахтар — не треба скиглити, бо нам "дуже легко".

Ще раз дякую хлопцям ЗСУ, які нас боронять та дають можливість нам грати у футбол. Вони роблять усе, аби скоріше до нас прийшла перемога, — Вернидуб

Не забувайте, якою ціною дається те, що у нас є більш-менш комфортне життя!

Алієв поскаржився на молоде покоління

Колишній гравець збірної України та ряду українських клубів Олександр Алієв в інтерв'ю поділився історією однієї з розмов з президентом київського Динамо Ігорем Суркісом.

"Єврокубки подивись: Динамо виходить — нуль, Шахтар виходить — нуль, програємо всім. Про Лігу чемпіонів взагалі закриймо рот, якщо ми у Лізі конференцій зараз не можемо нічого показати.

Ми пили, але грали, а зараз не п'ють і не грають

У мене була розмова з Ігорем Суркісом. Я кажу: "Михайловичу, ну скажи хай вип'ють. Та вони навіть пити не вміють. Ну ти ж казав, що ми п'ємо, але ж граємо". А зараз у них приставки, "контрстрайки". Рівень такий молоді зараз", — поскаржився Алієв.

Ну що тут додати? Пан Сашко "шарить у цій темі"?!

Скоулз: Збирався запитати в Зінченка, він лівий захисник чи центральний півзахисник?

Пол Скоулз, який наразі є співвласником футбольного клубу Солфорд, поділився враженнями від гри футболіста збірної України та лондонського Арсеналу Олександра Зінченка.

"Зінченко, як він сказав, насолоджується футболом. Ви бачите, наскільки добре він грає. Я збирався запитати його: він лівий захисник чи центральний півзахисник? Йому однаково зручно грати на обох позиціях. Він грає фантастично добре і є великою перевагою для Арсеналу.

Я трохи здивований, що Манчестер Сіті продав його, враховуючи, який вплив він чинив на партнерів. Зазвичай флангові захисники не відіграють такої великої ролі в команді, але він має величезний вплив не лише на поле, а й за його межами".

Цікаво, чи отримав легенда Манчестер Юнайтед відповідь на це питання?

Срна: Після війни Шахтар викупить Мудрика

Директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна висловився щодо невиразної гри Михайла Мудрика в Челсі.

"Михайло – вихованець нашої академії, чудова людина, чудовий гравець. На жаль, зараз у Челсі він не в гарному настрої, але він має всі якості, щоб бути одним із найкращих гравців Прем'єр-ліги у найближчі декілька років.

Зрештою, не біда, після війни Шахтар викупить Мудрика

Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів". Зрештою, не біда, після війни Шахтар викупить Мудрика", – пожартував Срна в ефірі Football Ramble.

Що тут сказати? Донатимо на ЗСУ. Чекаємо на перемогу!

Гвардіола назвав тренера, який у майбутньому має очолити Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поміркував щодо можливих тренерів для команди на майбутнє.

Він вважає, що "містян" міг би очолити легенда клубу бельгієць Венсан Компані. Нині Компані працює головним тренером Бернлі.

"Можливо, Венсан Компані не згоден зі мною, але побачивши його команди, я більш ніж впевнений, що він повернеться у Ман Сіті на посаду головного тренера. Не знаю коли, але це точно станеться.

Тренеру потрібен час, щоб досягти успіху з командою. Необхідно якнайшвидше переконати гравців у тому, що, на вашу думку, є найкращим способом вигравати матчі, і ідеально підходитиме їм", — сказав Гвардіола.

Але Венсану потрібно буде багато працювати, щоб стати "лисим шарлатаном-2"!

Моурінью — виродок. Так вважає Мауріціо Саррі

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі після перемоги у дербі над Ромою висловився щодо поведінки його візаві Жозе Моурінью.

"Така він людина. Я пропоную залишити його у спокої. Жозе Моурінью — виродок. Він каже, що номер один у футболі.

Він — номер один тільки у тому, щоб втягнути когось у різні історії. Я у його історіях не хочу фігурувати, — Саррі

Нагадаємо, що Рома з мінімальним рахунком поступилась Лаціо (0:1), після чого Моуріньо намагався розпочати конфлікт з президентом Лаціо Клаудіо Лотіто. Також він висміяв виліт Лаціо з Ліги Європи від АЗ Алкмар.

Моурінью: Рома не може дозволити собі купити Мудрика за 100 мільйонів

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A-2022/23 Рома на власному полі здолала Фіорентину, яка зі середини першого тайму грала в меншості.

Після завершення гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью згадав про Михайла Мудрика, який оформив перехід у Челсі.

"Ми не можемо дозволити собі купити Мудрика за 100 мільйонів… А що це змінить? Багато людей у нашій команді не коштують і чотирьох мільйонів.

Люди говорять про нас і нашу гру, але ми відстаємо від Юве, Інтера та Мілана всього на три очки. Подивіться краще тоді на гру цих команд. Точно це Рома погано грає? Чи ми все ж таки кращі, аніж про нас думають інші? У нас є свої межі, але ми намагаємося покращити ситуацію", — заявив португальський керманич.

Будемо відвертими: навряд чи зараз Жозе Моурінью із цього приводу сумує, але в майбутньому всі ми сподіваємося, що ім'я українця згадуватиметься виключно в позитивному руслі!

Мілан більше не команда — Саккі

Легендарний екстренер Мілана Арріго Саккі прокоментував невдачі "россонері" в Серії А.

"Мілан більше не є командою. Вони виграли Скудетто, граючи як команда, але тепер втратили ці характеристики. Таке може статися.

Працюючи з молоддю, потрібно бути терплячим. Ці молоді хлопці опинилися в особливому стані: з напівневідомості вони, вигравши заслужено скудетто, раптово опинилися на головній сцені. Це може дестабілізувати", – цитує Саккі La Gazzetta dello Sport.

Але все ж таки він перегнув палицю, а Мілан повернеться і стане сильнішим!

Баранка: 90% футболістів роблять ставки

Голова Комітету з етики та чесної гри УАФ та консультант Sport Integrity Team Франческо Баранка висловився з приводу останніх нових щодо дискваліфікації півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі за участь у азартних іграх.

"На мою думку, 90 відсотків футболістів роблять ставки. Я роблю цей висновок на підставі власних спостережень та міркувань із цього приводу.

Футболісти, у багатьох випадках, — це молоді люди, і більшість молодих людей звертаються до різноманітних ігрових продуктів, будь то ставки чи казино.

Мені здається, що в Італії є неймовірне надмірне захоплення азартними іграми: нас виховують на скретч-картках чи лотереях змалечку, а футболісти мають профіль, який потенційно нагадує людину, схильну до азартних ігор: багато вільного часу, багато грошей, значний дух конкуренції та потреба в адреналіні.

Я можу вам сказати, що на різних курсах, які проводилися в Італії, Іспанії чи в Україні, питання про те, чи учасники робили ставки, завжди звучало доволі риторично.

Мене, чесно кажучи, найбільше вразили молодіжні команди. Якщо я не можу з абсолютною впевненістю сказати, що 90% футболістів роблять ставки, я запевняю вас, що 90% хоч раз були дотичними до ігрових продуктів.

Не забуваймо, серед іншого, що багато діючих або колишніх футболістів були або залишаються, очевидно, цілком законно, учасниками та представниками чи рекламними обличчями покерних продуктів або букмекерських контор.

Дякую за аналітику, а тепер давайте, пане Баранка, робити український футбол краще!

Моуріньо ніколи не був великим тренером — Кассано

Антоніо знову викликав суперечки, оскільки цього разу він почав різку атаку на боса Роми Жозе Моурінью.

Колишня зірка Роми Кассано тепер пішов на пенсію та виступає експертом у подкасті BoboTV Крістіана Вієрі, де він розпускає висловлювання та критику нинішніх хедлайнерів Calcio.

Після того, як "Джаллороссі" вибули з Кубка Італії від Кремонезе, Антоніо звинуватив португальця у виліті.

Моурінью ніколи не був великим тренером, він просто знав, як грати в ЗМІ

"Моурінью ніколи не був великим тренером, він просто знав, як грати в ЗМІ, і був чудовим комунікатором. Йому добре вдається мати справу з сильними гравцями, а не з дуже хорошими. Занадто легко й просто дружити з великими гравцями. Це просто катастрофа за катастрофою в Ромі, він змусив їх витрачати гроші на Неманью Матіча і Руя Патрісіо, це були його рішення. Занадто багато разів він поводиться підступно.

Днями від того виступу мене хотілося рвати. Він не знає, як скласти команду", — сказав Кассано.

То "виродок", то "не великий тренер". Дісталося ж у 2023 році Жозе Моурінью. А ви згодні з Кассано?

Дуглас Коста: Хочу бути солдатом Аллегрі

Напередодні стало відомо про те, що колишній вінгер донецького Шахтаря та збірної Бразилії Дуглас Коста вирішив залишити Лос-Анджелес Гелаксі, контракт з яким у нього спливає наприкінці грудня цього року.

33-річний бразилець заявив про своє бажання повернутися до туринського Ювентуса, гравцем якого він був до переїзду в США влітку 2022 року.

Я б хотів повернутися в Ювентус, це моя мрія. Я хочу бути солдатом Аллегрі і знову відчути любов фанів Юве.

Мій агент підтримує контакти з усіма зацікавленими клубами, включаючи Ювентус. Ми також полетимо до Саудівської Аравії, ця ліга зараз зростає", — цитує слова Дугласа Кости журналіст Фабріціо Романо.

Пане Коста, ви також можете повернутися до Шахтаря! Навіщо вам ТРО Стара Синьйора?

Рішарлісон розкритикував Конте: Подивимося, що він скаже потім, але дурнів тут немає

Бразилець розчарований сезоном-2022/23, а також публічно розкритикував Антоніо Конте.

Нагадаємо, що Тоттенгем не зумів обіграти Мілан і вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Бразилець з'явився на полі лише на 70-й хвилині гри.

"За день до матчу Конте попросив мене пройти тест у залі, щоб зрозуміти, чи я готовий зіграти. І просто перед матчем він залишив мене на лаві. Такі речі просто неможливо зрозуміти. Подивимося, що він скаже потім, але дурнів тут немає. Я професіонал. Я працюю щодня і хочу грати. Часу вистачало.

Цей сезон, вибачте за такий вислів, просто лайно, бо я не граю. У мене була травма. Виходячи на поле, я готов віддати життя. Я добре провів два матчі. Вважаю, що мав вийти у старті", — наводить слова Рішарлісона ESPN Brazil.

У підсумку, Конте був звільнений, а Рішарлісон залишився у Тоттенгемі. Що ж, бразилець виграв цей бій?!

Хаві: Проти Шахтаря ми зіграли одну з найгірших ігор за два роки

Головний тренер Барселони прокоментував сенсаційну поразку своєї команди у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (0:1).

Ми зіграли одну з найгірших ігор за два роки