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Знаменитий голландець очолив клуб з другого дивізіону Бельгії.

Клуб бельгійської Челленджер Про Ліги Берсхот на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Дірка Куйта на посаду головного тренера команди.

Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Наразі Берсхот посідає друге місце в другому за силою дивізіоні.

Попереднім клубом Куйта був Ден Хааг. Він покинув команду в листопаді минулого року.

"Я в захваті від того, що погодив умови з Берсхотом - клубом із такою багатою історією бельгійського футболу. Це ідеальний наступний крок у моїй тренерській кар'єрі. Я не можу дочекатися свого дебюту.

Як тренер я обираю атакувальний футбол високої інтенсивності. Я хочу успіху. Я дотримувався цієї філософії, бувши гравцем та хочу показувати це тренером", — сказав Куйт.