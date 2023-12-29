У вісімнадцятому турі Лаціо на своєму полі приймав Фрозіноне.

Господарі пропустили першими, проте потім відігралися та набрали три очки. 

Лаціо — Фрозіноне 3:1
Голи: Кастельянос 70, Ісаксен 72, Патрік 84 — Суле 58 (пен.)

Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла, Патрік, Лука Пеллегріні (Хюсай 54), Гендузі, Ровелла (Катальді 86), Камада (Весіно 66), Феліпе Андерсон (Ісаксен 46), Кастельянос, Дзакканьї (Педро 86)

Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, Околі, С. Романьолі, Брешіаніні (Бурабія 89), Геллі, Барренечеа, Харруї (Казо 75), Гаррітано (Квернадзе 79), Суле (Чуні 89), Жорже (Хеддіра 75)

Попередження: Патрік 56, Ісаксен 78 — Околі 54, Барренечеа 78. 