Завершився матч чемпіонату Італії.
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29 грудня 2023, 23:59
У вісімнадцятому турі Лаціо на своєму полі приймав Фрозіноне.
Господарі пропустили першими, проте потім відігралися та набрали три очки.
Лаціо — Фрозіноне 3:1
Голи: Кастельянос 70, Ісаксен 72, Патрік 84 — Суле 58 (пен.)
Лаціо: Проведель, Марушич, Хіла, Патрік, Лука Пеллегріні (Хюсай 54), Гендузі, Ровелла (Катальді 86), Камада (Весіно 66), Феліпе Андерсон (Ісаксен 46), Кастельянос, Дзакканьї (Педро 86)
Фрозіноне: Тураті, Монтерізі, Околі, С. Романьолі, Брешіаніні (Бурабія 89), Геллі, Барренечеа, Харруї (Казо 75), Гаррітано (Квернадзе 79), Суле (Чуні 89), Жорже (Хеддіра 75)
Попередження: Патрік 56, Ісаксен 78 — Околі 54, Барренечеа 78.