Італія

Завершилися ще два поєдинки 18 туру чемпіонату Італії.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії А у суботу, 30 грудня, відбулися ще два матчі: Кальярі приймав Емполі, а Болонья гостювала в Удінезе.

Кальярі не скористався рядом своїх можливостей у матчі проти Емполі, зокрема ударом з 11-метрової позначки наприкінці поєдинку. Порадувати глядачів голами команди так і не зуміли.

Кальярі — Емполі 0:0

На 82-й хвилині Віола не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Попередження: Лападула, 29 — Малех, 29, Какаче, 64

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Гольданіга, Доссена, Ацці (Янкто, 90+3) — Дейола, Сулемана (Орістаніо, 89), Праті — Віола (Манкосу, 89) — Лападула (Лувумбу, 46), Паволетті (Петанья, 89)

Емполі: Капріле — Ебуехі, Валюкевич, Луперто, Какаче — Коваленко (Ісмайлі, 84), Грассі, Малех (Бастоні, 46, Раноккья, 60) — Мальдіні (Г'ясі, 60) — Камб'ягі, Капуто (Канчельєрі, 73)

Удінезе вдалося перервати 5-матчеву серію Болоньї без поразок у Серії А. Три очки господарям поля забезпечили голи Перейри, Лукки та Паєро.

Удінезе — Болонья 3:0

Голи: Перейра, 23, Лукка, 48, Паєро, 52

Попередження: Перейра, 45+2, Саксесс, 90+2 — Урбанські, 6, Фергюсон, 45+3, Фройлер, 63, Зіркзе, 72, Фаббіан, 75

Удінезе: Окоє — Феррейра, Перес, Крістенсен — Ебоселе (Саррага, 69), Ловрич, Волас (Товен, 80), Паєро, Камара (Масіна, 87) — Перейра (Самарджич, 80) — Лукка (Саксесс, 87)

Болонья: Скорупські — Пош (Лукумі, 55), Бейкема, Калафіорі, Крістіансен (Фаббіан, 56) — Фройлер, Моро (Ебішер, 55) — Салемакерс (Орсоліні, 56), Фергюсон, Урбанські (ван Гойдонк, 74) — Зіркзе