Італія

Відбувся черговий матч 18 туру італійського чемпіонату.

У матчі 18 туру італійської Серії А Аталанта мінімально обіграла Лечче з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 58 хвилині у воротах гостей відзначився Адемола Лукман.

Після 18 ігор Аталанта набрала 29 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Лечче – 20 балів та 13 рядок.

Аталанта — Лечче 1:0

Гол: Лукман, 58.

Аталанта: Карнесеккі — Колашинац, де Рон, Джимсіті — Руджері (Гольм, 90+2), Едерсон, Пашалич, Дзаппакоста (Дзортеа, 64) — Копмейнерс (Адопо, 83) — Лукман (Міранчук, 90+2), Скамакка (Муріель, 64).

Лечче: Фальконе — Галло, Туба, Баскіротто, Жандре (Венуті, 83) — Рафья (Гонсалес, 72), Рамадані, Каба — Уден, Стрефецца (Лістковскі, 84), Крстович (Пікколі, 77).

Попередження: Дзаппакоста, Гольм — Рамадані, Уден.