Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 30 грудня 2023 року, 19:00.
Мілан — Сассуоло, Getty Images
31 грудня 2023, 08:18
У матчі 18 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі мінімально обіграв Сассуоло (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 59 хвилині результативним ударом відзначився Крістіан Пулішич.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Сассуоло у 18 турі італійської Серії А-2023/24:
Мілан — Сассуоло 1:0
Гол: Пулішич, 59.
Мілан: Меньян — Калабрія, К'єр (Шиміч, 82), Ернандес, Флоренці — Рейндерс, Беннасер (Адлі, 63), Лофтус-Чік (Дзеролі, 74) — Пулішич, Жиру (Йович, 63), Леау (Чуквезе, 81).
Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич (Трессольді, 46), Феррарі, Толян — Енріке, Торстведт (Конрадсен Сейде, 89)- Берарді (Кастільєхо, 70), Байрамі (Вольпато, 65), Лор'єнте (Мулаттьєрі, 89) — Пінамонті.
Попередження: Кастільєхо.