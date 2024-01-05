Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Болонья та генуезька Дженоа.

Болонья та генуезький Дженоа розпочнуть дев'ятнадцятий тур італійської Серії A матчем на Ренато Даль'Ара.

Тіаго Мотта, після поразки від фріульського Удінезе (0:3), залучив до стартового складу Равалью в рамці воріт, тоді як Лукумі та Лікоянніс розташують в лінії захисту, а Орсоліні та Фаббіан гратимуть в ланці атакувальних півзахисників.

Альберто Джилардіно, на тлі нічиєї проти міланського Інтера (1:1), використав із перших хвилин Вольякко та Васкеса в трійці центральних захисників, тоді як Руслан Маліновський та Мессіас розташуються в півзахисті.

Болонья: Равалья — Пош, Лукумі, Калафіорі, Лікоянніс — Фройлер, Моро — Орсоліні, Фаббіан, Урбанські — Зіркзе.

Запасні: Баньйоліні, Скорупські, Корацца, Де Сільвестрі, Крістіансен, Беукема, Ебішер, Салемакерс, ван Гойдонк.



Дженоа: Мартінес — Дрегушин, Вольякко, Васкес — Сабеллі, Маліновський, Бадель, Френдруп, Мессіас — Екубан, Гудмундссон.

Запасні: Соммаріва, Кальвані, Де Вінтер, Мартін, Гапс, Маттуро, Гальдамес, Пушкаш, Вольякко, Пападопулос, Фіні, Кутлу.



Гра Болонья — Дженоа почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.