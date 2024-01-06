Італія

Клуб підсилив свою лінію оборони.

Рома взяла в оренду центрального захисника Ювентуса Діна Гейсена - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Угода розрахована до літа 2024 року без права викупу.

"Він один із найталановитіших гравців на своєї позиції у Європі. Гейсен стане топ-гравцем. Ми можемо йому допомогти.. але це лише оренда через фінансовий фейр-плей, він гравець Ювентуса" — сказав головний тренер команди Жозе Моуріньо.

Цього сезону в Діна 1 матч в усіх можливих турнірах.