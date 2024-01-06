Клуб підсилив свою лінію оборони.
Дін Гейсен - Getty Images
06 січня 2024, 20:36
Рома взяла в оренду центрального захисника Ювентуса Діна Гейсена - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода розрахована до літа 2024 року без права викупу.
"Він один із найталановитіших гравців на своєї позиції у Європі. Гейсен стане топ-гравцем. Ми можемо йому допомогти.. але це лише оренда через фінансовий фейр-плей, він гравець Ювентуса" — сказав головний тренер команди Жозе Моуріньо.
Цього сезону в Діна 1 матч в усіх можливих турнірах.