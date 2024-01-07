Інтер проводить потужний сезон.
Індзагі, Getty Images
07 січня 2024, 09:41
У рамках 19-го туру італійської Серії А, міланський Інтер вирвав перемогу у Верони (2:1) в драматичній розв'язці поєдинку. Головний тренер переможців Сімоне Індзагі прокоментував важкий для його команди матч. Його слова наводить Football Italia.
"Я теж програвав подібні матчі, тож мені цілком зрозумілий їхній настрій. Верона по праву била пенальті, Дарміан знав, що зачепив гомілкостоп суперника.
Важливо перемагати у таких матчах. Мені сподобалося, як команда володіла м'ячем, хоча діяти треба було точніше. Верона грала дуже добре. Ми всі разом переживали ці останні хвилини, але в цілому ми мали більше можливостей забити.
Ми набрали 48 очок за перше коло, це дуже добрий результат. Є одна команда, яка тримає темп, але й Мілан з іншими клубами також готові втрутитися, якщо хтось помилиться.
В останніх матчах ми демонстрували не найкращий футбол, але старанно билися з Дженоа та з Вероною, і це може стати добрим знаком на майбутнє", — заявив італійський фахівець.
Нагадаємо, Інтер забив переможний м'яч у ворота Верони на четвертій компенсованій хвилині матчу зусиллями Давіде Фраттезі, а на десятій доданій хвилині нападник "жовто-синіх" Тома Анрі не реалізував пенальті.