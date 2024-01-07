Італія

Інтер проводить потужний сезон.

У рамках 19-го туру італійської Серії А, міланський Інтер вирвав перемогу у Верони (2:1) в драматичній розв'язці поєдинку. Головний тренер переможців Сімоне Індзагі прокоментував важкий для його команди матч. Його слова наводить Football Italia.

"Я теж програвав подібні матчі, тож мені цілком зрозумілий їхній настрій. Верона по праву била пенальті, Дарміан знав, що зачепив гомілкостоп суперника.

Важливо перемагати у таких матчах. Мені сподобалося, як команда володіла м'ячем, хоча діяти треба було точніше. Верона грала дуже добре. Ми всі разом переживали ці останні хвилини, але в цілому ми мали більше можливостей забити.