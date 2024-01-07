Італія

Тренер прокоментував виступи своєї команди.

Вінченцо Італьяно прокоментував виступи Фіорентини цього сезону - повідомляє Джанлука Ді Марціо.

"Є відчуття, що ми маємо величезний запас для покращення, оскільки ми забиваємо дуже мало голів, враховуючи всі шанси, які ми створюємо. Тому, маючи всі ці ситуації, які потрібно покращити, ми можемо багато чого досягти у другій половині сезону.

Одразу після Монци ми говорили про те, що потрібно. Ми всі намагаємося знайти рішення і дати гравцям можливість рухатися так, як вони звикли. Працюємо зранку до вечора над переміщеннями, хто де має бути і наповнювати штрафний майданчик".

Наразі Фіорентина знаходиться на четвертому місці у таблиці Серії А.