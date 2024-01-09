"Шпори" впевнені у підписанні центрбека Дженоа.
Раду Дрегушін, Getty Images
09 січня 2024, 08:59
Центральний захисник Дженоа Раду Дрегушін в літнє трансферне вікно може піти на підвищення та змінити клубну прописку.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Тоттенгем продовжує роботу над підписанням 21-річного румуна і впевнений в успішності цієї угоди для себе.
Зазначається, що "шпори" хочуть закрити цю угоду якомога швидше, тоді як переговори перебувають на завершальній стадії.
З'являлася також інформація про зацікавленість в послугах Дрегушіна з боку мюнхенської Баварії, проте наразі "червоні" не робили ніяких офіційних пропозицій.
У поточному сезоні Раду Дрегушін провів за Дженоа 21 поєдинок, в яких він забив два голи та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Дженоа хоче заробити на продажі румунського центрбека 30 мільйонів євро.