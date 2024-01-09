Італія

Футболісти ізольовані до матчу з Салернітаною.

Чинний чемпіон Італії Наполі переживає тяжкий період. Команда Вальтера Маццарі навіть не може мріяти про повторення успіху. На екваторі чемпіонату відставання від лідера складає 20 очок, як підсумок — дев'ята сходинка Серії А.

В останніх п'яти матчах чемпіонату "партенопейці" виграли лише раз, а на початку року розгромно поступились Торіно з рахунком 0:3. Після цієї поразки на команду звалився гнів керівництва.

За даними La Gazzetta dello Sport, боси клубу закрити гравців в готелі Serapide у Неаполі. Там футболісти тренуватимуться більшу частину тижня - до матчу із Салернітаною, який відбудеться 13 січня.

Нагадаємо, раніше керівництво італійського колективу висловлювало підтримку своєму тренеру.