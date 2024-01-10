Італія

Гравець одразу ж залишив міланський клуб.

У міланському Інтері оголосили про дострокове повернення з оренди центрального нападника Едді Сальседо.

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

Протягом першої половини сезону-2023/24 22-річний італієць виступав за Ельденсе у другому дивізіоні Іспанії. На його рахунку 2 голи та асист у 12 матчах за клуб у всіх турнірах.

"Нерадзуррі" одразу ж віддали Сальседо в оренду в інший клуб. Нападник приєднався до Леччо до кінця цього сезону. Клуб отримав право викупу гравця за неназвану суму.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Інтера завершуватиме сезон в оренді у Севільї.