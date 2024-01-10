Гравець одразу ж залишив міланський клуб.
Едді Сальседо, Getty Images
10 січня 2024, 22:41
У міланському Інтері оголосили про дострокове повернення з оренди центрального нападника Едді Сальседо.
ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок
Протягом першої половини сезону-2023/24 22-річний італієць виступав за Ельденсе у другому дивізіоні Іспанії. На його рахунку 2 голи та асист у 12 матчах за клуб у всіх турнірах.
"Нерадзуррі" одразу ж віддали Сальседо в оренду в інший клуб. Нападник приєднався до Леччо до кінця цього сезону. Клуб отримав право викупу гравця за неназвану суму.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що півзахисник Інтера завершуватиме сезон в оренді у Севільї.