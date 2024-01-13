У рамках 20-го туру італійської Серії А, Дженоа на Луїджі Ферраріс буде приймати Торіно. Наразі, "грифони" займають 12-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії, а їх суперник з Туріна розташувався на 10-й позиції.

Головний тренер генуезького клубу Альберто Джилардіно знайшов місце у стартовому складі для українця Руслана Маліновського.

Дженоа: Джозеп Мартінес — Маттіа Бані, Стефано Сабеллі, Хоан Васкес, Аарон Мартін, Коні Де Вінтер -  Джуніор Мессіас, Альберт Гудмундссон, Руслан Маліновський, Мілан Бадель — Матео Ретегі.

Початок матчу о 16:00 за київським часом.