Очікуємо "гармату" від Руслана.
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13 січня 2024, 15:31
У рамках 20-го туру італійської Серії А, Дженоа на Луїджі Ферраріс буде приймати Торіно. Наразі, "грифони" займають 12-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Італії, а їх суперник з Туріна розташувався на 10-й позиції.
Головний тренер генуезького клубу Альберто Джилардіно знайшов місце у стартовому складі для українця Руслана Маліновського.
Дженоа: Джозеп Мартінес — Маттіа Бані, Стефано Сабеллі, Хоан Васкес, Аарон Мартін, Коні Де Вінтер - Джуніор Мессіас, Альберт Гудмундссон, Руслан Маліновський, Мілан Бадель — Матео Ретегі.
Початок матчу о 16:00 за київським часом.