Італія

Італійський клуб прагне залишити легіонера в Серії A.

Шотландський фланговий захисник італійської Верони Джош Дойг останніми днями став одним із головних ньюзмейкерів зимової трансферної кампанії, оскільки на нього серйозно претендує французький Марсель.

Однак навіть тоді, коли "провансальці" вже отримали згоду "мастифів" на перехід 21-річного виконавця, на обрії все одно не припиняють з’являтись потенційні покупці.

Цього разу подібну роль виконує Сассуоло.

Угода поміж Марселем та Вероною мала бути укладена ще в п’ятницю, 12 січня, однак жодних документів тоді так і не було підписано, оскільки "нероверді" перебили пропозицію в 6 млн євро + бонуси за шотландця.

Таким чином утворилась павза в процесі перемовин, яка дуже дратує Марсель — французи тепер шантажують Верону тим, що та може залишитись із порожніми руками, якщо не ухвалить рішення щодо продажу найближчим часом.

Дойг у поточному сезоні відіграв 14 матчів (934 хвилини).