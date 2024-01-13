Франція

Шотландський захисник продовжить кар'єру у Франції.

Захисник Верони Джош Дойг незабаром стане гравцем Марселя. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про трансфер 21-річного шотландця і їм залишилося обговорити лише останні деталі.

Також наголошується, що деталі особистого контракту вже повністю узгоджені та очікується, що найближчими днями Джош вирушить до Франції для проходження медогляду.

Цього сезону Дойг провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина оголосила про перехід захисника Верони.