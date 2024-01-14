Італія

Тренер прокоментував перемогу своєї команди.

Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Лечче.

"Коли Феліпе Андерсон грає на позиції ложної дев'ятки, у нього завжди виходить досить добре, давайте подивимося, що він зможе зробити в цій ролі, але наша ідея полягає в тому, щоб повністю відновити і Чіро, і Таті.

Матео Гендузі і Нsколо Ровелла є двома енергійними гравцями з усіх точок зору, вони також є двома хорошими ментально. Наразі вони дають нам дуже багато.

Якість Луїса Альберто безсумнівна. Йому не вистачає лише великого прискорення, але у нього є витривалість, у нього є техніка, він бачить гру кращим чином.

Питання гравців, у яких завершуються контракти, стосується лише Італії, в Англії вони всі грають без проблем".

Лаціо зміг обіграти опонента з рахунком 1:0.