Італія

Форвард Мілана прокоментував перемогу над Ромою.

Напередодні Мілан у рамках двадцятого туру італійської Серії A здолав Рому в домашньому поєдинку.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри нападник "россонері" Олів’є Жиру, на рахунку якого гол та гольовий пас, поділився враженнями від побаченого на полі.

"Було дуже важливо знову підвестись на ноги. Ми хотіли перемогти після поразки від Атланти. Ми були розчаровані через свою гру й через те, що засмутили наших уболівальників.

Але попереду ще багато ігор чемпіонату, а також Ліга Європи. Я пишаюсь тим командним духом, що в нас є наразі. Я також задоволений тим, що знову забив на Сан-Сіро, чого зі мною не траплялось упродовж певного часу.

Ця перемога не дуже допомогла нам наздогнати команди попереду, але ми повинні думати про свою гру та йти крок за кроком, сподіваючись, що суперники припускатимуться помилок.

Ця перемога має започаткувати вдалу серію для нас, але треба пам’ятати, що це лише початок", — заявив французький виконавець.

Наступний матч Мілан проведе в гостях у фріульського Удінезе.