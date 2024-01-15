Італія

Форвард Роми прокоментував поразку від Мілана.

Напередодні Рома в рамках двадцятого туру італійської Серії A поступилась Мілану в гостьовому поєдинку.

Мілан — Рома 3:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри нападник "джаллороссі" Андреа Белотті поділився враженнями від побаченого на полі.

"Зрозуміло, що ми перебуваємо у важкому стані. Після стількох поразок, очевидно, ніхто не залишається в спокої, особливо після поразки в дербі.

Сьогодні ми вийшли на поле з хорошою організацією, але коли нам забили гол, ми трохи зламалися.

Після того, як рахунок став 1:2, я був переконаний, що ми зіграємо внічию, тому що ми дуже старались, але після третього голу нам немов зламали ноги. У цей момент навіть маленькі деталі коштували нам результату.

Зараз найкращий спосіб подолати кризу — це згуртуватись і працювати. Часто у нас є лише кілька днів на підготовку до матчу, але зараз у нас є цілих шість днів, щоб спробувати нові речі як в захисті, так і в нападі, перед матчем проти Верони та інших команд після цього.

Я вважаю, що ми — сильна команда, я бачу якість у всіх гравців. Дібала, очевидно, має той вплив та винахідливість, які мало хто має в світі, але загалом ми маємо чудову якість. Ми повинні зробити все можливе, щоб піднятися з цієї позиції в турнірній таблиці.

Чи залишусь я в Ромі? Так", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч Рома проведе вдома проти Верони.