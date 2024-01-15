Клуб незадоволений своїми нинішніми результатами.
Давіде Нікола - Getty Images
15 січня 2024, 17:37
Емполі хоче запросити нового тренера у команду.
Керівництво клубу незадоволене результатами у нинішньому сезоні і звільнить Ауреліо Андреаццолі.
Замість нього планується робота із Давіде Ніколою, який до цього працював у Салернітані і не демонстрував там видатного рівня. Раніше можливий тренер Віктора Коваленка, який заробляє найбільше серед усіх гравців клубу, також трудився у декількох інших італійських колективах.
Наразі команда знаходиться лише на 19-му місці у Серії А.