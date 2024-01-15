Емполі хоче запросити нового тренера у команду. 

Керівництво клубу незадоволене результатами у нинішньому сезоні і звільнить Ауреліо Андреаццолі. 

Замість нього планується робота із Давіде Ніколою, який до цього працював у Салернітані і не демонстрував там видатного рівня. Раніше можливий тренер Віктора Коваленка, який заробляє найбільше серед усіх гравців клубу, також трудився у декількох інших італійських колективах. 

Наразі команда знаходиться лише на 19-му місці у Серії А. 