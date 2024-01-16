Україна

Нападник збірної Литви Гітіс Паулаускас — гравець Колоса.

Колос на своєму офіційному сайті повідомив про підписання литовського нападника Гітіса Паулаускаса.

Угода з 24-річним форвардом розрахована до літа 2026 року. Окрім позиції центрфорварда Гітіс може зіграти на правому фланзі, а також на позиції "під нападником".

Торік Паулаускас виступав у Суперлізі чемпіонату Албанії за команду Егнатія, за яку провів 18 матчів та відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.

За збірну Литви нападник зіграв 11 поєдинків, в яких забив 2 м’ячі (у ворота Сербії та Чорногорії). Також в його активі 5 матчів за молодіжну збірну Литви U-21.

Раніше повідомлялось, що Золотов залишив Колос та приєднається до казахстанського Елимая.