Нападник збірної Литви Гітіс Паулаускас — гравець Колоса.
ГІТІС ПАУЛАУСКАС, Колос
16 січня 2024, 14:23
Колос на своєму офіційному сайті повідомив про підписання литовського нападника Гітіса Паулаускаса.
Угода з 24-річним форвардом розрахована до літа 2026 року. Окрім позиції центрфорварда Гітіс може зіграти на правому фланзі, а також на позиції "під нападником".
Торік Паулаускас виступав у Суперлізі чемпіонату Албанії за команду Егнатія, за яку провів 18 матчів та відзначився чотирма голами та двома результативними передачами.
За збірну Литви нападник зіграв 11 поєдинків, в яких забив 2 м’ячі (у ворота Сербії та Чорногорії). Також в його активі 5 матчів за молодіжну збірну Литви U-21.
Раніше повідомлялось, що Золотов залишив Колос та приєднається до казахстанського Елимая.