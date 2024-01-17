Італія

Чемпіони вимагають потужного підсилення після невдалого першого кола.

Італійський Наполі в статусі чемпіона країни провалив першу частину поточного сезону, тому його вже фактично нарекли на втрату почесного титулу.

Однак "Партенопеї" не збираються здаватись завчасно та за рахунок зимового трансферного вікна намагатимуться виправити ситуацію.

"Південці" вже домовились про перехід нападника Верони, а також веде перемовини щодо оренди півзахисника англійського Борнмута.

Разом із тим, передчуваючи втрату Пйотра Зелінські, Наполі намагається якомога швидше підписати чеського атакувального півзахисника Антоніна Барака з Фіорентини.

Ідеться про просунутий етап перемовин, але у "фіолетових" є зустрічна умова: якщо Наполі хоче взяти 29-річного гравця в оренду до завершення сезону, то має брати на себе й зобов’язання його викупити в разі досягнення певних умов.

Найближчим часом очікується вирішальна зустріч поміж клубами в спробі завершити трансфер.

Барак у цьому сезоні провів 14 матчів (596 хвилин) та забив один гол.