Італія

Ауреліо Де Лаурентіс не захотів відпускати італійця в Саудівську Аравію.

Правий вінгер Наполі Маттео Політано вирішив пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом на тлі спливаючого контракту влітку 2025 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 30-річний італієць погодився підписати нову угоду з неаполітанцями після "позитивної зустрічі" з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, який не хотів продавати його в саудівський Аш-Шабаб.

Зазначається, що Політано підпише з Наполі трирічний контракт, за яким зароблятиме близько 2,8-3 мільйонів євро за сезон.

У поточній кампанії італійський вінгер провів на клубному рівні 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 5 асистів.