Ауреліо Де Лаурентіс не захотів відпускати італійця в Саудівську Аравію.
Маттео Політано, Getty Images
17 січня 2024, 20:12
Правий вінгер Наполі Маттео Політано вирішив пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом на тлі спливаючого контракту влітку 2025 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 30-річний італієць погодився підписати нову угоду з неаполітанцями після "позитивної зустрічі" з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом, який не хотів продавати його в саудівський Аш-Шабаб.
Зазначається, що Політано підпише з Наполі трирічний контракт, за яким зароблятиме близько 2,8-3 мільйонів євро за сезон.
У поточній кампанії італійський вінгер провів на клубному рівні 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 5 асистів.