Легенда українського футболу визнаний найкращим футболістом Серії А "нульових".
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
19 січня 2024, 10:46
Авторитетне видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих гравців італійської Серії А у 2000-х роках. Рейтинг очолив колишній форвард Мілана, збірної України та володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко.
Другу сходинку віддали тодішньому одноклубнику Шевченка бразильцю Кака. А третє — легендарному воротарю Ювентусу Джанлуїджі Буффону.
ТОП-20 виглядає наступним чином:
1. Андрій Шевченко (Мілан).
2. Кака (Мілан).
3. Джанлуїджі Буффон (Парма, Ювентус).
4. Андреа Пірло (Брешія, Інтер, Мілан).
5. Фабіо Каннаваро (Парма, Інтер, Ювентус).
6. Алессандро Дель П'єро (Ювентус).
7. Паоло Мальдіні (Мілан).
8. Алессандро Неста (Лаціо, Мілан).
9. Франческо Тотті (Рома).
10. Павел Недвед (Лаціо, Ювентус).
11. Дженнаро Гаттузо (Мілан).
12. Давид Трезеге (Ювентус).
13. Мауро Каморанезі (Верона, Ювентус).
14. Лука Тоні (Віченца, Брешія, Палермо, Фіорентина, Рома).
15. Кафу (Рома, Мілан).
16. Златан Ібрагімович (Ювентус, Інтер).
17. Кларенс Зеєдорф (Інтер, Мілан).
18. Руй Кошта (Фіорентина, Мілан).
19. Алессандро Костакурта (Мілан).
20. Альберто Джилардіно (П'яченца, Верона, Парма, Мілан, Фіорентина).
Раніше повідомлялось, що Шевченко відмовився очолити збірну Азербайджану.