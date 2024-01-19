Іспанія

Наставник Барселони Хаві прокоментував перемогу над командою з третього дивізіону в 1/8 Кубка Іспанії (3:1).

Барселона у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії в гостях здобула вольову перемогу над командою із третього дивізіону Уніоністасою де Саламанкою з рахунком 3:1. Після гри керманич Барси Хаві розповів, що попри статус фаворита, гра його команді далась важко.

"Деколи ми добре грали, а часом наша гра залишала бажати кращого. Іноді я відчуваю розпач, тому й говорю, що ми знаходимося в процесі будівництва.

Ми провели гарний другий тайм, але було тяжко. Ми страждали. Суперник забив чудовий гол, що ускладнив нам життя. Однак ми здобули впевненість у собі, підбадьорилися.

Я їду з гарними відчуттями. Є речі, які потрібно покращити, але за 0:1 я бачив, що ми домінуємо. І другий тайм був дуже добрим. Ми зустрічалися з чудовим суперником, дуже добре підготовленим. Ми постараємося бути більш переконливими", — сказав наставник каталонської команди.

Вашій увазі огляд матчу Уніоністас де Саламанка — Барселона.