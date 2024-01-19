Італія

Жорже Мендеш вважає, що Жозе Моурінью ще здатен тренувати на топрівні.

Агент Жозе Моурінью Жорже Мендеш прокоментував відставку свого клієнта із Роми.

"Совість його чиста. Він знає, що добре попрацював, нехай навіть склад Роми був обмеженим порівняно з Інтером та Ювентусом.

Так, Рома посідає 9-е місце, але відстає від 4-го всього на п'ять очок, а попереду ще 18 турів. Він хотів продовжити, був переконаний, що зможе досягти успіху, навіть попри непросту ситуацію.

Жозе Моурінью, Рома та звільнення, якого він не очікував

Моурінью зіткнувся із сумною ситуацією. Він виграв 26 трофеїв та виграє ще. Я в цьому не сумніваюсь. Футбол – це індустрія і Жозе завжди давав результат. Він тренер для топкоманд і завжди працював у топкомандах. Він чудовий фахівець і довів це скрізь, де працював.

Саудівські клуби вже дзвонили йому кілька місяців тому і робили божевільні пропозиції, але він вирішив залишитись у Ромі, бо любив її", – сказав Мендеш в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, власники Челсі розглянуть повернення Моурінью.