Італія

Голкіпер Мілана прокоментував черговий епізод расизму в його бік.

Напередодні в рамках двадцять першого туру італійської Серії A Мілан на виїзді обіграв фріульський Удінезе.

Удінезе — Мілан 2:3 Відео голів та огляд матчу Серії A

Окрім власне перемоги "россонері", цей матч запам’ятався також зупинкою гри за вказівкою головного арбітра після того, як із боку фанатів "зебренят" пролунали расистські вигуки на адресу воротаря гостей Майка Меньяна.

Французький виконавець Мілана після завершення матчу прокоментував скандальний епізод.

"У першому епізоді я пішов за м’ячем і почув, як люди називають мене "мавпою", але тоді я нічого не сказав.

Потім вони повторили це знову, і я попросив лаву запасних про допомогу, а потім сказав, що так не можна далі грати в футбол.

Це вже не вперше зі мною таке трапляється. Це — речі, про які треба говорити. Це неосвічені люди. Уболівальник приходить на стадіон, щоб підбадьорити, можливо, посвистіти, але такі речі у футболі не повинні відбуватись.

Хотів би я зустрітись із тим, хто намагався мене образити? Зараз я не хочу ні з ким зустрічатися, не хочу з ними розмовляти.

Вони повинні зазнати дуже потужного покарання, тому що розмови вже не мають ніякого сенсу. Вони повинні сидіти вдома і більше не приходити на стадіон.

Футбол прекрасний тим, що ви приходите на стадіон із своїми сім'ями, щоб отримати задоволення.

У нас дуже сильна команда, ми — сім’я, і всі прийшли підтримати мене. Ми повернулись із бажанням працювати ще старанніше, щоб перемогти, тому що найкраща відповідь — це перемога.

Чим ви можете допомогти? Допомагайте всім гравцям, які постраждали від цього насильства. Ті, хто робить такі речі, не є фанатами, тому якщо їх можна залишити вдома і не пускати на стадіон. Це буде сильним сигналом.

Коли ти любиш футбол, ти хочеш прийти на стадіон і вболівати за свою команду, вчити цьому своїх дітей. Якщо діти приходять на стадіон і бачать, що їхні рідні чи друзі поводяться таким чином, це — сором.

Ми, гравці, можемо лише реагувати подібним на мене чином, розповідаючи потім про те, що відбувається на полі. Ті, хто повинен ужити рішучих заходів, — це прокурори, оскільки вони завжди оцінюють наші слова після гри, але потім нічого не відбувається.

Златан? Він сказав мені, щоб я залишався сильним психологічно, що найкращою відповіддю буде перемога в цій грі.

Зараз я не дивлюсь на таблицю. Ми повинні сприймати кожну гру окремо, повинні завжди перемагати й викладатись на повну. Ми не можемо дивитись уперед або назад у таблиці, тому що це загрожує нам утратою цінної енергії", — заявив футболіст.

Наступний матч Мілан проведе вдома проти Болоньї.