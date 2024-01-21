Італія

Італієць підтримав португальського тренера.

Вінгер римської Роми Стефан Ель Шаараві поділився думками про звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера команди. Цитує 31-річного італійця DAZN.

"Розчарування вболівальників у зв'язку з цією ситуацією зрозуміле, але ми маємо залишатися єдиними. Це важкий період, але ми всі хочемо, щоб Рома ставала кращою.

У цей період відбулися чудові моменти, наприклад, коли ми вийшли у два європейські фінали. При цьому ми зберігали єдність у ті моменти, коли справи йшли не дуже добре.

На жаль для Моурінью, він взяв всю провину на себе, але вона має бути розділена між всіма нами: гравцями, персоналом та клубом", — заявив гравець "вовків".