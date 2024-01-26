Італія

Іспанець продовжить кар'єру в Римі.

Захисник Лейпцига Анхеліньйо може змінити клубну прописку, пише інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За повідомленням джерела, Рома відправить Лейпцигу пропозицію про оренду 27-річного захисника з правом викупу за 6 млн євро. "Джентльменська угода" між клубами вже погоджена, але римському клубу треба для початку здійснити кілька трансферів "на вихід" задля того, щоб була змога підписати іспанця.

Наразі футболіст орендований Галатасараєм. Раніше він не зміг виграти конкуренцію у Манчестер Сіті і вирішив відправитися до німецького колективу, але і там не отримує можливості виходити регулярно.

Цього сезону він провів 19 матчів в усіх можливих турнірах, забив 1 гол і віддав 1 асист.