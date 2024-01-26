Україна

Перший поєдинок "біло-синіх" на турецьких зборах.

Сьогодні, 26 січня, київське Динамо проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником команди Олександра Шовковського стане Балкані Теранде із Косова.

Стартовий свисток матчу прозвучить о 16:00 за київським часом.

Пряма трансляція матчу Динамо Київ — Балкані Теранде:

Після 18 турів Балкані посідає перше місце у чемпіонаті Косова, випереджаючи Ллапі на шість очок. Динамо після 14 ігор набрало 28 очок та йде на п'ятому місці в УПЛ.