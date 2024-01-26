Іспанія

У керівництва клубу є план щодо майбутнього головного тренера.

У Барселоні ухвалили рішення про майбутнє Хаві після вильоту з Кубка Іспанії від Атлетіка (2:4).

Як повідомляє Diario Sport, керівництво каталонського клубу поки що не розглядає варіант із відставкою Хаві, оскільки вважає, що зараз команді потрібна стабільність. Іспанця не звільнять, поки Барселона залишається у топ-4 та зберігає шанси на перемогу у двох турнірах.

У клубі дуже стурбовані спадом команди, але вважають, що Хаві має кредит довіри, щоб спробувати змінити ситуацію. Клуб націлений на те, щоб завершити цей сезон як мінімум на другому місці в Ла Лізі та потрапити до Суперкубка Іспанії наступного сезону.

Атлетік — Барселона 4:2 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії.