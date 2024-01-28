Італія

Прикра втрата очок "россонері".

У рамках двадцять другого туру італійської Серії А, Мілан у домашньому матчі не зміг втримати перемогу над Болоньєю (2:2). Головний тренер "россонері" Стефано Піолі після матчу поспілкувався з журналістами.

"Ми залишаємо стадіон із жалем від того, що не виграли гру. Це правда, що не було реалізовано два пенальті, але в нас було багато моментів. Також ми дозволили Болоньї реалізувати кілька її шансів, але нам все одно вдалося вийти вперед. На жаль цього було замало.

Ми не можемо допускати зниження концентрації та інтенсивності в обороні наприкінці матчу. Жаль, що так вийшло, бо ми вперто боролися. Враховуючи те, як все складалося, сьогодні ми могли б здобути важливу перемогу", — сказав Піолі.