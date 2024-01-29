Італія

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі висловився напередодні поєдинку з Інтером в Серії А.

На початку лютого відбудеться головний матч другої частини чемпіонату Італії. Інтер приймати Ювентус на Джузеппе Меацца. На цей момент команди розділяє одне очко, щоправда, в Інтера гра в запасі. Тож головний тренер Юве Массіміліано Аллегрі вважає господарів фаворитами зустрічі.

"Брати участь у дербі Італії завжди приємно, стадіон буде переповнений, і ми вирушимо туди, намагаючись досягти результату в грі проти, повторюю, кращої команди Італії та явних фаворитів у боротьбі за скудетто", – сказав італієць.

Ювентус зустрінеться з Інтером у 23-му турі Серії А. Матч відбудеться 4 лютого, початок о 21:45.