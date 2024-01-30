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Півзахисник криворізького Кривбасу Артур Микитишин — про третій контрольний матч на іспанських зборах проти чеської Вікторії — 0:3.

Криворізький Кривбас зіграв третій контрольний матч на іспанських зборах. Один з лідерів УПЛ поступився чеській Вікторії — 0:3. Після гри півзахисник команди Артур Микитишин підбив підсумки матчу.

"Звісно, ми незадоволені. Суперник не знаю, що хотів показати. Але, таке враження, що вони не грали у футбол, а переслідували задачу когось з нас пошкодити. І це все вилилось не у гру в футбол, а якийсь файтінг.

Треба відпочити від тренувань. Усі кудись поїдемо. Дехто тут вперше, тому щось придумаємо. А потім повернемось до підготовки, адже друга частина сезону вже не за горами", — сказав футболіст.

До вашої уваги відео найкращих моментів контрольного поєдинку Вікторія Плзень — Кривбас.