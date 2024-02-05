Італія

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Ювентусом.

Міланський Інтер напередодні мінімально здолав туринський Ювентус у принциповому матчі в рамках двадцять третього туру італійської Серії A.

Інтер — Ювентус 1:0 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "змій" Сімоне Індзагі після завершення гри прокоментував успіх своєї команди.

"Інтер здобув важливу перемогу. Хоча й дуже важку, але повністю заслужену тим, як ми готувалися та проводили цей матч.

Це був лише один крок на довгому шляху, і попереду ще багато чого може трапитись. Ювентус і Мілан не від свого точно не відмовляться ні за яких обставин.

Сьогодні маємо прекрасний вечір перед цією надзвичайною публікою, але, повторюсь, це була всього одна гра.

Матч залишався відкритим завдяки Щесни та його сейвам під час неймовірних ударів Арнаутовича та Барелли. Я бачив, що моя команда була сконцентрована, ми допустили лише один удар від суперників за 95 хвилин, а Зоммер завжди був напоготові, хоча сьогодні він здебільшого відпочивав.

Ми повинні були триматись до кінця, і команда з цим впоралась дуже добре. Ці хлопці працюють дуже добре й сумлінно вже 7 місяців. Але попереду ще чотири інтенсивних місяці з великою кількістю ігор, тож ми повинні продовжувати в тому ж дусі.

Ми виграли 18 ігор із 22 в чемпіонаті — це надзвичайна серія, але в нас лише на чотири очки більше, аніж у Ювентуса, і навіть Мілан перебуває не так далеко.

Сьогодні ввечері важко знайти недоліки в цій команді, результат дався дуже важко, а гра була відкрита завдяки надзвичайному воротареві в складі суперників.

Нам ще треба попрацювати. Я повинен переглянути матч і проаналізувати його, щоб зрозуміти, де ми можемо покращити свою гру. Мета полягає в тому, щоб взяти цю впевненість у чемпіонаті та перенести на міжнародну арену. Ліга чемпіонів для нас дуже важлива, ми спробуємо повторити минулорічний результат", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі міланський Інтер гостюватиме в Роми.