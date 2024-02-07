Клуби хочуть купити форвардів найближчого трансферного вікна.
Беньямін Шешко - Getty Images
07 лютого 2024, 19:56
Мілан і Челсі хочуть купити Джонатана Девіда або Беньяміна Шешко наступного літа - повідомляє ресурс Milan Live.
В італійського гранду є зацікавленість у Джонатані Девіді довгий час, в 2023 році цінник на гравця збірної Канади називався у 50 мільйонів євро. Трансферна вартість Беньяміна Шешко є такою ж, навряд чи вона буде меншою.
Челсі також хоче купити форварда збірної Словенії, оскільки через можливий невихід до Ліги чемпіонів у наступному сезоні Віктор Осімген може бути недоступним для клубу. Наразі розмов щодо трансферів немає.
Команди шукають гравця на дану позицію через вік Олів'є Жиру та не дуже топові виступи конкурентів у Мілані, а також відсутність топового бомбардира у Лондоні.