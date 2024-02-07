Італія

Клуби хочуть купити форвардів найближчого трансферного вікна.

Мілан і Челсі хочуть купити Джонатана Девіда або Беньяміна Шешко наступного літа - повідомляє ресурс Milan Live.

В італійського гранду є зацікавленість у Джонатані Девіді довгий час, в 2023 році цінник на гравця збірної Канади називався у 50 мільйонів євро. Трансферна вартість Беньяміна Шешко є такою ж, навряд чи вона буде меншою.

Челсі також хоче купити форварда збірної Словенії, оскільки через можливий невихід до Ліги чемпіонів у наступному сезоні Віктор Осімген може бути недоступним для клубу. Наразі розмов щодо трансферів немає.

Команди шукають гравця на дану позицію через вік Олів'є Жиру та не дуже топові виступи конкурентів у Мілані, а також відсутність топового бомбардира у Лондоні.