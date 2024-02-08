Італія

У клубі дуже задоволені роботою нинішнього головного тренера.

Болонья хоче оформити новий контракт з Тіаго Моттою - повідомляє ресурс La Gazzetta dello Sport.

Директор Болоньї Клаудіо Фенуччі сказав, що незабаром вони зустрінуться з агентом наставника, щоб обговорити продовження контракту з ним.

"Немає жодних новин, але позитивним моментом є те, що Мотта працює зі своїм штабом так, ніби у них був довгостроковий контракт.

Вони думають лише про Болонью, тому майбутнє мене не хвилює. Я розумію інтерес ЗМІ, але я думаю, що є занадто багато чуток про його майбутнє і майбутнє наших гравців, які мають контракти з Болоньєю.

Ми є сильним клубом у фінансовому плані, і маємо зосередитися на сьогоденні, яке говорить про те, що ми перебуваємо в гонці за велику мету, тому це вимагає від усіх зосередженості.

У наступні кілька днів або тижнів ми зустрінемося з агентом тренера і побачимо, чи зможемо ми зробити якісь кроки вперед".

Наразі Болонья, що виграла в Сассуоло минулого туру, йде на 6 місці у Серії А.