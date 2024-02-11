Італія

47-річний італієць спробує дістати команду із дна турнірної таблиці Серії А.

Салернітана на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Фабіо Ліверані.

Деталі угоди з 47-річним італійцем, який замінив раніше звільненого Філіппо Індзагі, не розголошуються.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, контракт розрахований до кінця сезону, а якщо тренеру вдасться врятувати команду від вильоту із Серії А, угода буде продовжена.

До цього Левірані очолював Дженоа, Лейтон, Тернану, Лечче, Парму та Кальярі.

Після 24 турів Салернітана набрала 13 очок і посідає останнє, 20 місце у турнірній таблиці Серії А. До рятівного 17 місця – п'ять балів.