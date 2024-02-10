Італія

Під керівництвом італійця команда здобула лише дві перемоги у 16 матчах Серії А.

Головний тренер Салернітани Філіппо Індзагі незабаром може втратити роботу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво клубу на чолі з президентом Данило Єрволіно незадоволене результатами команди — лише дві перемоги в останніх 16 матчах Серії А.

Наразі обговорюється питання про відставку 50-річного фахівця після вчорашньої поразки від Емполі (1:3).

Також зазначається, що на прикметі у клубу вже є два кандидати — Давіде Баллардіні та Леонардо Семплічі.

Після 24 ігор Салернітана набрала 13 очок і посідає останнє, 20 місце у турнірній таблиці Серії А. До рятівного 17 місця – шість балів.