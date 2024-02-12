Італія

Наставник Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував поразку від Аталанти.

У 24-му турі Дженоа поступилась Аталанті з рахунком 1:4. Єдиний гол на генуезців забив Руслан Маліновський. Після гри тренер Дженоа Альберто Джилардіно прокоментував поразку від суперника та висловився про перспективи українці в команді.

"Результат залишає неприємний присмак, зважаючи на наше ставлення та нашу гру. Звичайно, хотілося досягти успіху за допомогою більшої кількості нападників, ми хотіли повернути рівновагу, і хлопці боролися до кінця, виявивши мужність.

Двох останніх голів можна було уникнути, але ми провели чудовий матч проти сильної команди. Шкода, що ми не дотиснули. Поразки служать уроками й допомагають нам зростати, і ми також повинні отримати з цього користь.

Ми покращимо деякі моменти перед поїздкою до Неаполя. Маліновський? Я багато від нього очікую, і він дуже добре провів матч. Три нападники у старті? Ми зі штабом подумаємо над цим", — сказав тренер.

Огляд матчу Дженоа — Аталанта доступний на Football.ua.