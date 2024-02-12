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Захисник Динамо Максим Дячук розповів про підготовку до другої половини сезону та гру на новій позиції справа у захисті.

Підготовка Динамо до другої частини сезону вийшла на фінішну пряму. Захисник команди Максим Дячук награється на позиції правого оборонця. Про нову позицію та підготовку до вирішальної частини сезону він розповів клубній пресслужбі.

"Наш другий збір має ігровий характер. Найближчим часом наберемо ігровий тонус та будемо входити у другу частину сезону. Почуваюся добре, думаю, ще трохи – і наберу хорошу форму.

Тренери вкажуть нам на помилки, яких ми припустилися у цьому матчі, зроблять акцент, щоб вони не повторювалися у майбутньому. Тренери показують, що у нас добре виходить, що – не дуже, та вносять певні корективи.

Позиція правого захисника? Це нова позиція, але у тренерів є своя думка, вони бачать моє місце там, а я лише радий, що мені дають ігрову практику.

Важко, тому що я не звик до такої роботи, потроху буду включатися та старатися правильно виконувати ці дії, тому що буває, що я не витримую цей ритм і відчуваю задишку", — сказав захисник.

Наступним суперником Динамо на зимових зборах стане чемпіон Латвії, ризький клуб РФШ. Нагадаємо, в попередньому матчі кияни розписали мирову зі Шкендією (1:1).

Зустріч відбудеться у понеділок, 12 лютого о 16.00 за Києвом. За онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.