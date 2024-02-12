Дивіться товариський матч за участю українського клубу на передсезонних зборах.
ГРАВЦІ ДИНАМО, ФК ДИНАМО КИЇВ
12 лютого 2024, 10:50
Наступним суперником Динамо на зимових зборах стане чемпіон Латвії, ризький клуб РФШ. Нагадаємо, в попередньому матчі кияни розписали мирову зі Шкендією (1:1).
Зустріч відбудеться у понеділок, 12 лютого о 16.00 за Києвом.
Візитка
Заснований: 19 травня 2005 року
Стадіон: LNK Sporta parks (2300 глядацьких місць)
Генеральний директор: Маріс Верпаковскіс
Головний тренер: Віктор Мороз (Латвія)
Позиція у чемпіонаті 2023: 1-а
Досягнення: чемпіон Латвії (2021, 2023), срібний призер (2019, 2020), бронзовий призер (2018, 2022); володар Кубка Латвії (2019, 2021), володар Кубка Вищої ліги (2017, 2018).
Раніше повідомлялось, що Динамо віддало Рамадані в оренду Шкендії.